(jot) - Mandy Minella ist in der ersten Runde des WTA-Rasenturniers auf Mallorca (250 000 US-Dollar) ausgeschieden. Die 31-jährige Rechtshänderin (Weltranglistenposition: 80) unterlag der Belgierin Kirsten Flipkens (88) in 1.32' mit 6:3, 3:6 und 2:6.



Das Spiel war relativ umkämpft, am Ende der Begegnung hatte Flipkens lediglich sechs Punkte (53) mehr auf ihrem Konto als die Luxemburgerin (47). In der ersten Runde der French Open vor wenigen Wochen hatte Minella noch in zwei Sätzen gegen Flipkens verloren.