F91 startet am Donnerstag in die Europa-League-Gruppenphase. Was zeichnet die Gruppe A aus? Ein Überblick in Zahlen.

Auf ins Europa-League-Abenteuer

Am Donnerstag startet F91 mit einem Auswärtsspiel bei APOEL Nikosia (Anpfiff um 18.55 Uhr) in die Gruppenphase der Europa League. Was zeichnet die Gruppe A mit dem FC Sevilla aus Spanien, Qarabag aus Aserbaidschan und dem zypriotischen Serienmeister Nikosia aus? Ein Überblick in Zahlen.