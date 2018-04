Auf in die Ardennen

Das Amstel Gold Race leitet die Woche der Ardennenklassiker im Radsport ein. Diese drei Rennen hat Bob Jungels besonders anvisiert.

Amstel Gold Race, Flèche Wallonne und Liège-Bastogne-Liège - diese drei großen Rennen werden in der kommenden Woche in den Ardennen bestritten. Mit dabei sind zwei Luxemburger, wobei die kommenden neun Tage vor allem für Bob Jungels ein großes Ziel darstellen.

Am Sonntag beginnt mit dem Amstel Gold Race die Woche der Ardennenklassiker im Radsport. Es folgen die Flèche Wallonne am Mittwoch und Liège-Bastogne-Liège am Sonntag nächster Woche - eines der ältesten Rennen, das zu den fünf Radsportmonumenten gehört.

Auch bei den Luxemburger Anhängern erfreuen sich diese drei Klassiker großer Beliebtheit. Auch deshalb ist der Ardennenblock neben der Tour de France das zweite große Ziel für Bob Jungels.

Bob Jungels

Der Quick-Step-Profi ist einer von vier zu beachtenden Fahrern seines Teams, allerdings nicht der Kapitän ...