BGL Ligue

Auf die Red Boys wartet eine lange Reise

Joe GEIMER Im Europapokal treffen die Differdinger in der nächsten Runde auf einen Konkurrenten aus Zypern.

Nachdem sich die Handballer der Red Boys in der zweiten Runde des European-Cups souverän gegen die Litauer von VHC Vilnius Sviesa behaupten konnten, steht nun fest, gegen wen die Differdinger in der dritten Europapokalrunde antreten müssen.

Im 1/16-Finale steht eine weite Reise an: Die Red Boys bekommen es mit Anarthosis Famagusta aus Zypern zu tun. Das ergab die Auslosung am Dienstag am Sitz des europäischen Handballverbands in Wien (A).

Der Luxemburger Vertreter muss zunächst am Wochenende des 3./4. Dezembers auswärts antreten und empfängt den zyprischen Konkurrenten schließlich eine Woche später am 10. Dezember im Großherzogtum.

