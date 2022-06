Nach einem positiven Corona-Test bangte der Luxemburger um die Teilnahme, doch Bob Jungels darf starten.

Radsport

Bob Jungels kann zur Tour de France

André KLEIN Nach einem positiven Corona-Test bangte der Luxemburger um die Teilnahme, doch Bob Jungels darf starten.

Am Mittwoch, zwei Tage vor dem Start der 109. Auflage der Tour de France, erhielt der Luxemburger Radfahrer Bob Jungels (Ag2r) eine Hiobsbotschaft. Ein am Morgen durchgeführter PCR-Test auf Covid-19 fiel positiv aus und wies eine schwache Viruslast auf. Eine Erkrankung wäre das sichere Aus bei der Tour de France für den 29-Jährigen gewesen.

Teamarzt Serge Niamke erklärte jedoch umgehend, dass am darauffolgenden Donnerstag ein erneuter Test durchgeführt werden wird, dessen Resultat dann den Ausschlag geben soll, ob Jungels zum Tourauftakt in Kopenhagen an den Start gehen darf oder nicht.



Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Wie das französische Team Ag2r-Citroën des luxemburgischen Radfahrers auf Twitter mitteilte, fiel dieser zweite Test wie erhofft negativ aus und sorgte sowohl beim Team als auch beim Fahrer für große Erleichterung.

Neben Bob Jungels sind mit Alex Kirsch (Trek) und Kevin Geniets (Groupama) noch zwei weitere Luxemburger im Fahrerfeld der diesjährigen Tour de France vertreten.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.