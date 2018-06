Der Wechsel von Laurent Jans könnte noch in dieser Woche über die Bühne gehen. Der französische Zweitligist hat ein neues Angebot abgegeben, welches Waasland-Beveren wohl akzeptieren wird.

Auf dem Weg nach Metz

Bob HEMMEN

Laurent Jans wird in der kommenden Saison wohl für den FC Metz in der Ligue 2 auflaufen. Wie "Het Laatste Nieuws" berichtet, haben die Franzosen am Wochenende ein zweites Angebot für den Nationalspieler abgegeben. In den kommenden Tagen soll eine Einigung mit Waasland-Beveren erzielt werden.

Beim belgischen Erstligisten hat Jans noch einen Vertrag bis nach der nächsten Saison, der Verteidiger zeigte sich jedoch bereits in der Vergangenheit wechselwillig.

Am FC Metz reizt den 25-Jährigen wohl die Perspektive, schließlich hätte er dort die Möglichkeit, im Falle des direkten Wiederaufstiegs zum Stammspieler in der Ligue 1 zu werden.

Noch müssen letzte Details geklärt werden, aber den Umzug kann der Nationalspieler wohl schon planen.