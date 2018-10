"Auf dem Spielfeld bin ich nicht brav"

Florik Shala möchte mit dem hauptstädtischen Racing wieder in den europäischen Wettbewerb. Der Stürmer erzielte zuletzt fünf Tore in zwei BGL-Ligue-Spielen

(AW) - Florik Shala ist im Moment so richtig in Schwung. Zuletzt erzielte der Stürmer des hauptstädtischen Racing fünf Tore in zwei Spielen der BGL Ligue. Der Aufwärtstrend der Mannschaft freut den 21-Jährigen besonders, denn er hat auch schwere Zeiten mit seinem Club erlebt. Vor dem Spitzenspiel gegen Düdelingen ist Racing Tabellendritter. Shala möchte mit den Hauptstädtern erneut in den europäischen Wettbewerb. Aber er hat noch einen anderen großen Traum.



Florik Shala, an den vergangenen beiden Spieltagen erzielten Sie fünf Tore, drei gegen Mondorf und zuvor zwei gegen Fola ...