Auch Käerjengs Frauen sind Meister

David THINNES Im letzten Saisonspiel der Frauenmeisterschaft spielt Käerjeng Unentschieden gegen den direkten Konkurrenten HB Düdelingen und feiert somit den 30. Meistertitel.

Am Samstagabend hatte sich das Männerteam aus Käerjeng den Meisteritel gesichert. Am Sonntagnachmittag schafften die Frauen dann das gleiche Kunststück. Die Mannschaft um Sté Thill war als Tabellenleader in das Duell gegen den direkten Konkurrenten gegangen.

Der HBD führte nach 30' mit 14:13. Auch in der zweiten Halbzeit lag das Team von Coach Henri Mauruschatt zeitweise mit drei Toren in Führung. Doch die Gastgeber kämpften sich immer wieder heran. Und nach 60' stand es 27:27, ein Unentschieden, das Käerjeng zum Meistertitel reichte. Es war der 30. Titel in der Vereinsgeschichte, der erste seit 2009.