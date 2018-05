Für Atletico Madrid und Olympique Marseille ist ein Sieg im Finale der Europa League enorm wichtig. Sorgen bereiten am Finalort Lyon die Fans von Marseille.

Sport 2 Min.

Atletico will gegen Marseille Finalfluch brechen

Für Atletico Madrid und Olympique Marseille ist ein Sieg im Finale der Europa League enorm wichtig. Sorgen bereiten am Finalort Lyon die Fans von Marseille.

(sid) - Atletico Madrid will den Finalfluch der vergangenen Jahre brechen, Olympique Marseille hofft nach einer mäßigen Saison auf ein Happy End: Vor dem Finale der Europa League am Mittwoch in Lyon sind beide Clubs bis in die Haarspitzen motiviert und hoffen in dem Hochsicherheitsspiel auf einen ruhigen Ausgang.

Sorgen bereiten vor allem die Problemfans von Olympique Marseille, die mit dem Anhang von Olympique Lyon, Hausherr im Groupama-Stadion, aufs Härteste verfeindet sind. In den vergangenen Duellen war es zu massiven Ausschreitungen gekommen. Ultras hatten Sitzschalen aus der Verankerung gerissen und diese wie weitere Teile der Sanitäranlagen als Wurfgeschosse benutzt.

"Wir haben reagiert und deutlich mehr Maßnahmen ergriffen als zu Spielen der EM 2016", sagte Polizeisprecher Stephane Boillon. 1 250 Polizisten sind im Einsatz, ein Hubschrauber und zwei Wasserwerfer stehen bereit. Marseille bringt sogar 200 eigene Ordner mit nach Lyon.



Atletico Madrid ist Favorit



Sportlich gilt Madrid als Favorit, nachdem die Rojiblancos im Halbfinale Titelaspirant FC Arsenal ausgeschaltet haben. Den Madrilenen hängt aber nach, in Finals unter Trainer Diego Simeone meist zu verlieren - so wie 2014 und 2016 in der Champions League gegen den Stadtrivalen Real Madrid.

"Wir haben mit Diego Simeone mehr Finalspiele gewonnen als verloren. Wenn wir mit dem Herzen dabei sind, siegen wir sicher", sagte Madrids Abwehrspieler Juanfran dem "Kicker" trotzig. Der letzte internationale Titel datiert aus dem Jahr 2012, als Simeone in seinem ersten Jahr als Atletico-Trainer die Europa League gewann.



Gesperrter Simeone



In Lyon kann der Argentinier seiner Elf nicht aus nächster Nähe helfen. Der 48-Jährige wurde nach Schiedsrichter-Beleidigungen im Hinspiel gegen Arsenal für vier Spiele gesperrt und muss die Partie von der Tribüne aus verfolgen. Die UEFA lehnte ein Gnadengesuch ab, Assistent German Burgos steht an der Seitenlinie.

Für Offensiv-Star Antoine Griezmann dürfte das Finale das letzte große Spiel im Atletico-Trikot sein. Der Franzose steht vor dem Wechsel zum FC Barcelona - für eine festgeschriebene Ablösesumme von 100 Millionen Euro. Atletico versuchte zuletzt mit allen Kräften, den Transfer zu verhindern.



Payet will Geschichte schreiben



Olympique Marseille könnte mit einem Sieg die Saison noch retten. In der Liga stehen die Südfranzosen vor dem letzten Spieltag nur auf Rang vier und drohen die Champions League zu verpassen. Mit einem Sieg am Mittwoch wäre man automatisch für die Königsklasse qualifiziert.

25 Jahre nach dem grandiosen Sieg in der Champions League kann OM wieder Geschichte schreiben. "Die Sieger von damals sind immer noch Helden in unserem Club", sagt Nationalspieler Dimitri Payet, "wenn wir das Finale gewinnen, werden unsere Namen ebenfalls in die Geschichtsbücher des Clubs eingetragen."