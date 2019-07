Für festgeschriebene 126 Millionen Euro wechselt Portugals Fußballtalent Joao Felix von Benfica Lissabon zu Atletico Madrid. Dafür verlässt ein Star den Club.

Atletico Madrid macht Megatransfer perfekt

(SID) - Atletico Madrid hat das Rennen um das portugiesische Sturmjuwel Joao Felix gemacht. Der spanische Erstligist gab am Mittwoch die Verpflichtung des 19-Jährigen von Benfica Lissabon bekannt, der für die festgeschriebene Ablösesumme von 126 Millionen Euro kommt und einen Vertrag bis 2024 erhält. Felix soll sieben Millionen Euro netto im Jahr verdienen.

Franzose Rabiot wechselt zu Juventus Turin Juventus Turin hat Mittelfeldspieler Adrien Rabiot vom französischen Fußballmeister Paris SG verpflichtet. Der Nationalspieler verlässt die Hauptstadt nicht im Guten.

Felix hat Europas Topclubs in der abgelaufenen Saison mit 20 Toren in 43 Pflichtspielen für Benfica auf sich aufmerksam gemacht. Bei Atletico ist der Nationalspieler als Nachfolger von Antoine Griezmann eingeplant. Der Weltmeister verlässt die Rojiblancos nach fünf Jahren ebenfalls für festgeschriebene 120 Millionen Euro Ablöse mit noch unbekanntem Ziel. Insbesondere der FC Barcelona soll sich um Griezmann bemühen.



Derweil steht der Transfer des spanischen Nationalspielers Rodri (23 Jahre) von Atletico zum englischen Meister Manchester City kurz bevor. Wie Atletico am Mittwoch bekannt gab, haben die Citizens die vertraglich festgeschriebene Ausstiegsklausel in der Zentrale der spanischen LaLiga bezahlt. Die Summe soll bei 70 Millionen Euro liegen. Atletico bestätigte zudem, dass der ursprünglich noch bis 2023 datierte Vertrag seitens Rodrigos in der Folge gekündigt wurde. Madrid gab zudem bekannt, den Mexikaner Hector Herrera vom FC Porto verpflichtet zu haben.