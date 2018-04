Am Donnerstagabend fanden die Halbfinal-Hinspiele in der Europa League statt. Marseille hat sich vor heimischer Kulisse durchgesetzt, Arsenal und Atletico Madrid trennten sich 1:1.

Atletico erobert Unentschieden in Unterzahl

Am Donnerstagabend fanden die Halbfinal-Hinspiele in der Europa League statt. Marseille hat sich vor heimischer Kulisse durchgesetzt, Arsenal und Atletico Madrid trennten sich 1:1.

(dpa) - Der FC Arsenal muss um das Finale der Europa League bangen. Das Team aus London kam am Donnerstagabend gegen Atletico Madrid im Halbfinal-Hinspiel nur zu einem 1:1. Lacazette (61.') brachte Arsenal in Führung, aber Griezmann (82.') glich aus. Die Gäste mussten lange in Unterzahl auskommen, weil Vrsaljko bereits nach zehn Minuten die Gelb-Rote Karte sah.



Atletico-Trainer Diego Simeone regte sich dermaßen darüber auf, dass er die restliche Partie von der Tribüne verfolgen musste. Am Ende durfte er sich trotzdem freuen.

Marseille triumphiert



Im zweiten Halbfinale nimmt Olympique Marseille Kurs auf das Endspiel am 16. Mai in Lyon. Die Franzosen schlugen RB Salzburg vor eigenem Publikum mit 2:0. Thauvin (15.') und N'Jie (62.') trafen für das Team von Trainer Rudi Garcia. Die Rückspiele finden am kommenden Donnerstag (21.05 Uhr) in Madrid und Salzburg statt.