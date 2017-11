von Joe Turmes



Montags in einer Industriehalle nahe der Kontrollstation in Esch/Alzette: Es wird geschrubbt, es ist laut, Waschmaschinen und Trockner laufen. Hier wird dafür gesorgt, dass viele Sportmannschaften ihre Begegnungen in sauberen Trikots bestreiten können. Doch es geht nicht nur ums Reinigen.

Im Atelier Schweesdrëps, der zur Stëmm vun der Strooss gehört, wird Menschen, die es im Leben nicht einfach haben, ermöglicht, einer geregelten Arbeit nachzugehen ...