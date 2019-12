Das Achtelfinale der Champions League ist komplett. Als letztes Team qualifizierte sich Atletico Madrid. Atalanta Bergamo gelang Ungewöhnliches.

Atalanta erstmals im Achtelfinale

(dpa/sid) - Atalanta Bergamo hat bei seiner ersten Teilnahme das Achtelfinale der Fußball-Champions-League erreicht. Die Italiener sprangen am Mittwochabend dank eines 3:0-Sieges bei Shakhtar Donezk noch von Platz vier auf zwei der Gruppe C. Bergamo profitierte von einer 1:4 -Niederlage von Dinamo Zagreb gegen Manchester City, das bereits als Gruppensieger fest stand. Gabriel Jesus erzielte drei Treffer für die City-Mannschaft von Trainer Pep Guardiola.

Zugleich sind die Italiener erst die zweite Mannschaft in der Champions-League-Geschichte, die nach drei Niederlagen zum Auftakt noch das Achtelfinale erreicht. Castagne (66.) erzielte nach Videobeweis die Führung für den Tabellensechsten der Serie A. Pasalic (80.') und Gosens (90.' + 4') entschieden die Partie. Donezk qualifizierte sich als Gruppendritter zumindest für die Zwischenrunde der Europa League. Zagreb gelang es auch bei seiner achten Teilnahme nicht, das Achtelfinale zu erreichen.

Rekord für Bayern München

Bayern München hat unterdessen die Gruppenphase als erster deutscher Klub mit der Maximalausbeute abgeschlossen. Dies gelang überhaupt erst sechs Vereinen in der Königsklassen-Geschichte. Schon vor dem 3:1 gegen Tottenham Hotspur, dem sechsten Sieg im sechsten Spiel, hatte der deutsche Rekordmeister als Sieger der Gruppe B festgestanden.

Bayer Leverkusen hat das Achtelfinale der Champions League verpasst. Die Werkself verlor gegen Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo 0:2. In der Gruppe D hat sich neben Turin noch Atletico Madrid als letztes Team für das Achtelfinale qualifiziert. Die Spanier gewannen am Mittwochabend gegen den bereits ausgeschiedenen russischen Vertreter Lokomotive Moskau mit 2:0. Joao Felix (17.'/Handelfmeter) und Felipe (54.') erzielten die Treffer, Trippier (2.') scheiterte in der Anfangsphase noch vom Elfmeterpunkt.

In der Gruppe A blieb Trainer Thomas Tuchel mit Gruppensieger Paris SG makellos. Das Starensemble von der Seine hatte beim 5:0 gegen Galatasaray überhaupt keine Probleme und beendete die Gruppenphase mit fünf Siegen und einem Remis. Real Madrid kam beim FC Bruges zu einem 3:1, die beiden Jungstars Rodrygo (53.') und Vinicius Junior (64'.) sowie Modric (90.' + 1') trafen für die Königlichen.