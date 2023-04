Luxemburgs Männer erleben bei der Tour des Flandres einen rabenschwarzen Tag. Für die Frauen läuft es besser.

Sport 5 Min.

Radsport

Asthmabeschwerden und ein spektakulärer Sturz

Joe GEIMER Luxemburgs Männer erleben bei der Tour des Flandres einen rabenschwarzen Tag. Für die Frauen läuft es besser.

Ein Sonntag zum Vergessen. Den erlebten Kevin Geniets und Alex Kirsch bei der 107. Tour des Flandres. Die beiden Luxemburger starteten mit hohen Ambitionen bei dem Radsport-Spektakel. Doch die harte Realität holte das Duo schnell ein. Das Eintagesrennen war für das einheimische Duo bereits 70 Kilometer vor dem Ziel vorbei. Während Tadej Pogacar (SLO/Emirates), Mathieu van der Poel (NL/Alpecin) und Mads Pedersen (DK/Trek) an der Spitze ein sehenswertes Feuerwerk abbrannten, war es für Geniets und Kirsch ein ernüchternder Auftritt.

Als Pogacar nach einer wahren Galavorstellung zu seinem ersten Sieg bei der Flandern-Rundfahrt stürmte und somit seinen vierten Triumph bei einem Monument feierte, waren die Luxemburger Vertreter im Rennen der Männer schon geduscht und umgezogen. Sie wärmten sich im Mannschaftsbus auf.

Ich leide an Asthma. Die Beschwerden sind mal heftiger, mal auszuhalten. Diesmal habe ich mich von Beginn an nicht gut gefühlt. Kevin Geniets

„Das war eine richtig beschissene Woche.“ Ein Satz von Geniets reichte, um seine Gefühlslage treffend zu beschreiben. Am vergangenen Mittwoch hatte er bei Dwars door Vlaanderen schlicht Pech. Ein Defekt und ein Sturz eines Konkurrenten machten ein gutes Resultat zunichte. Am Sonntag lief schließlich von Beginn an nichts zusammen. „Ich leide an Asthma. Die Beschwerden sind mal heftiger, mal auszuhalten. Diesmal habe ich mich von Beginn an nicht gut gefühlt. Asthma ist bei mir seit jeher ein Thema. Ich kann aber nicht genau sagen, warum es an manchen Tagen viel schlimmer ist als an anderen. Ich nehme Medikamente, um die Reaktion auf die Pollen zu verringern. Allerdings klappt das nicht immer.“



Pogacar stellt Dominanz unter Beweis Erhalten Sie alle Informationen und Resultate zu den besten luxemburgischen Radfahrern, die auch im Jahr 2023 für Furore sorgen wollen.

Eigentlich befindet sich Geniets in guter körperlicher Form. „Meine Beine fühlen sich gut an. Ich hoffe, dass ich einen guten Tag erwische“, wünschte er sich vor dem Start in Bruges. Dieses Anliegen erfüllte sich nicht, auch wenn sich der 26-Jährige schon am Wolvenberg, 112 Kilometer vor dem Ziel, angriffslustig zeigte und einen Vorstoß von Pedersen konterte.

Es bildete sich kurzzeitig eine kleine Gruppe mit Pogacar. Doch der Angriff wurde nach wenigen Kilometern von den Verfolgern zunichtegemacht. „Mir war da schon klar, dass ich im Finale keine Rolle spielen würde. Ich war wirklich limitiert, versuchte mich dennoch in Szene zu setzen und das Team zu unterstützen. Wir wollten einfach einen Fahrer in dieser Gruppe platzieren, um dahinter nicht arbeiten zu müssen“, schildert Geniets die interessante Rennphase.

Alex Kirsch vor dem Start in Bruges. Foto: Serge Waldbillig

Der zweifache Landesmeister besitzt die nötigen Fähigkeiten, um den Rückschlag richtig einzuordnen: „Natürlich ist es frustrierend, nicht das Maximum abrufen zu können. So ist das halt im Sport. Es gibt Höhen und Tiefen. Bislang war mein Frühjahr gut. Dass es nicht immer so laufen würde, war mir klar.“ Zu allem Überfluss bremste ihn auch noch eine kaputte Gangschaltung, kurz bevor er vom jagenden Peloton eingeholt wurde.

Geniets startet in den Ardennen

75 Kilometer vor dem Ziel am Anstieg Berg ten Houte wurde ersichtlich, dass Geniets am Limit war. Der Tritt war alles andere als flüssig. Wenige Kilometer später setzte er seinem Auftritt bei der Ronde ein frühzeitiges Ende.

Geniets' Frühjahrsklassiker sind noch nicht beendet. Auf Paris-Roubaix verzichtet er wie geplant, anschließend wird er versuchen, sich bei den Ardennenklassikern zurückzukaufen. „Das sind drei schöne Rennen. Im Normalfall sollte ich die Asthmabeschwerden bis dahin im Griff haben“, so seine Einschätzung.

In diesem Moment ist das Rennen von Alex Kirsch vorbei. Der Luxemburger sitzt im weiß-roten Trikot auf der Straße und steigt nach einem Sturz vorzeitig aus. Foto: Screenshot Sporza

Kirsch hatte am Sonntag Pech. 72 km vor dem Ziel war das Rennen des 30-Jährigen nach einem spektakulären Sturz vorbei. Dabei traf ihn bei dem Vorfall keine Schuld. Biniam Girmay (ERI/Intermarché) ging als Erster zu Boden. Kirsch und einige andere Konkurrenten konnten nicht ausweichen und knallten hart auf den Asphalt. Am Abend folgte die Entwarnung. „Ich hatte Glück und habe mich nicht schlimmer verletzt“, verriet Kirsch in einer Nachricht. Für ihn ist der Sturz umso ärgerlicher, als dass er bis dahin im Rennen einen sehr guten Eindruck machte und aufmerksam agierte.

Wir bekleideten die Favoritenrolle. Wir wollten und konnten uns deswegen nicht verstecken. Christine Majerus

Die Ronde war insgesamt spektakulär, nervös, schnell und von einigen Stürzen geprägt. Und von Pogacar, der seine Überlegenheit auf den letzten Kilometern ausspielte, van der Poel als letzten Widersacher distanzierte und sich auch nicht von der Tatsache aus dem Konzept bringen ließ, dass Pedersen, Stefan Küng CH/Groupama) und einige andere Hochkaräter zeitweise drei Minuten vor ihm fuhren.

Als der Slowene den Turbo zündete, war kein Kraut gegen ihn gewachsen. Den Oude Kwaremont und den Koppenberg flog er förmlich empor und setzte sich nach 273 Kilometern als Solist mit 16 Sekunden Vorsprung auf van der Poel durch. Pedersen lag als Dritter schon 1'12'' zurück. Als erst dritter Tour-de-France-Sieger nach Louison Bobet und Eddy Merckx gewann Pogacar die Ronde.

Kopecky setzt SD-Worx-Dominanz fort

Das Frauenrennen wurde ebenfalls von einer Fahrerin als Solistin dominiert: Lotte Kopecky (SD Worx) hat ihren Titel erfolgreich verteidigt. Die Belgierin gewann nach 156,6 Kilometern mit 36 Sekunden Vorsprung auf die ersten sieben Verfolgerinnen. Dort spurtete Kopeckys Teamkollegin Demi Vollering (NL) vor Elisa Longo Borghini (I/Trek) auf Rang zwei.

Christine Majerus (r.) fährt an der Seite von Lorena Wiebes und Elisa Balsamo (I.). Foto: Serge Waldbillig

Das freute auch Christine Majerus, die ihren Anteil am Triumph hatte. „Wir bekleideten die Favoritenrolle. Wir wollten und konnten uns deswegen nicht verstecken. Wir haben die vielleicht vier stärksten Fahrerinnen in unserem Team. Natürlich spüren wir einen gewissen Druck. Er wird von Rennen zu Rennen höher. Mir persönlich macht diese Situation sehr viel Spaß. Es ist sehr motivierend, zu wissen, dass wir um den Sieg fahren“, erklärte die 36-jährige Luxemburgerin im Ziel. Majerus selbst fuhr bei ihrer 14. Ronde auf den guten 19. Platz, dies mit einem Rückstand von 3'45''.

1'15'' später erreichte bereits Nina Berton (Ceratizit) als 52. in Oudenaarde das Ziel. Sie verausgabte sich total: „Nach dem Paterberg hatte ich Krämpfe. Ich beteiligte mich dennoch an der Tempoarbeit, weil wir die Gruppe vor uns noch einholen wollten. Ich fuhr am Limit und holte im Sprint noch einmal alles heraus. Im Zielbereich musste ich mich erst einmal hinsetzen und kurz behandelt werden.“

Es war eine unglaubliche Atmosphäre. Es ist das wichtigste Rennen des Frühjahrs. Jeder ist nervös, jeder möchte sich in Szene setzen. Nina Berton

Berton genoss ihre Premiere bei der Tour des Flandres dennoch: „Es war eine unglaubliche Atmosphäre. Es ist das wichtigste Rennen des Frühjahrs. Jeder ist nervös, jeder möchte sich in Szene setzen. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe meinen Job erledigt.“ Anders als Majerus und Kirsch wird sie Paris-Roubaix auslassen. Als nächstes Rennen steht für die erst 21-Jährige Liège-Bastogne-Liège im Kalender.



Nina Berton muss direkt nach der Zielankunft kurz behandelt werden. Foto: Serge Waldbillig





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.