Kasper Asgreen hat den Halbklassiker Kuurne-Brüssel-Kuurne am Sonntag gewonnen. Der Däne setzte sich als Solist vor dem Peloton durch. Erinnerungen an den Sieg von Bob Jungels aus dem Vorjahr wurden wach.

Asgreen hat von Jungels gelernt

Joe GEIMER Kasper Asgreen hat den Halbklassiker Kuurne-Brüssel-Kuurne am Sonntag gewonnen. Der Däne setzte sich als Solist vor dem Peloton durch. Erinnerungen an den Sieg von Bob Jungels aus dem Vorjahr wurden wach.

Die Geschichte der 75. Ausgabe von Kuurne-Brüssel-Kuurne ist recht schnell erzählt: Auf den ersten knapp 150 km des Halbklassikers passierte überraschend wenig. Am Oude Kwaremont (57 km vor dem Ziel) sorgte Greg van Avermaet (B/CCC) für Bewegung im Peloton. Die Gruppe schrumpfte, die Favoriten zeigten sich vorsichtig an der Spitze und fortan hagelte es Attacken - die allerdings zunächst allesamt keinen Erfolg hatten.

Kurzzeitig setzten sich 20 Fahrer aus dem Peloton ab. Mit dabei war auch Jempy Drucker. Der Luxemburger des Teams Bora-hansgrohe präsentierte sich ähnlich stark wie am Samstag beim Omloop Het Nieuwsblad. Diese Gruppe fuhr einen Vorsprung von knapp 30 Sekunden heraus, dann reagierte allerdings Deceuninck-Quick Step unter dem Impuls von Bob Jungels. Luxemburgs Landesmeister drückte mächtig aufs Gaspedal und so kam das aus noch rund 50 Fahrer bestehende Peloton 34 km vor dem Ziel wieder heran.

Asgreen attackiert 30 km vor dem Ziel

Sofort entstand die nächste gefährliche Gruppe, diesmal mit Jungels und Drucker. Doch auch diese sieben Mann sollten erfolglos bleiben. Jungels versuchte es anschließend zusammen mit Jasper Stuyven (B/Tek), dem Sieger des Vortags. Das Ergebnis war identisch.

Doch dann hatte Asgreen das richtige Näschen. 30 km vor dem Ziel setzte der Zweite der vergangenen Tour des Flandres zum Solo an und zwang die rivalisierenden Mannschaften in die Defensive. Es waren Boris Vallée (B/Bingoal), der noch aus der ersten Fluchtgruppe des Tages vorne war, und Asgreen die zusammen in das Finale des 201 km langen Kurses gingen. Neun Kilometer vor dem Ziel setzte sich der Däne schließlich ab und wehrte die Nachführarbeit der Sprinterteams auf beeindruckende Art und Weise ab. Mit knapp zwei Sekunden Vorsprung rollte er über die Ziellinie. Giacomo Nizzolo (I/NTT) und Alexander Kristoff (N/Emirates) mussten sich auf den Ehrenplätzen geschlagen geben.

Asgreen sicherte seinem Arbeitgeber Deceuninck-Quick Step den bereits 14. Saisionsieg. Inspiration hatte er sich scheinbar bei Teamkollege Jungels geholt. Denn auf ganz ähnliche Art und Weise hatte der Luxemburger vor zwölf Monaten an Ort und Stelle triumphiert.

Jungels durfte am Sonntag mit seinem Abschneiden zufrieden sein. In der ersten Gruppe der Favoriten (60 Fahrer) fuhr er letztendlich als 55. über den Zielstrich. Vor allem bestätigte er dabei seinen sehr ordentlichen Eindruck vom Omloop Het Nieuwsblad. Der 27-Jährige befindet sich mit der Zielsetzung Tour des Flandres genau auf Kurs. Ganz ähnlich auch die Bilanz von Drucker: Als 16. spurtete er ins Ziel. Auch er hat am Wochenende gezeigt, dass der Formaufbau passt.

Geniets gelingt Revanche

Kevin Geniets (Groupama) revanchierte sich für seine Aufgabe 24 Stunden früher. Der 23-Jährige zeigte sich in der Gruppe der Favoriten, belegte im Ziel Platz, fuhr in der entscheidenden Phase an der Seite seines Kapitäns Stefan Küng (CH) und bewies, dass er gut auf dem Terrain in den flämischen Ardennen zurechtkommt.

Tom Wirtgen (Bingoal) sammelte unterdessen Selbstvertrauen. Dass nach seinem Sturz bei der Saudi-Tour noch etwas den eigenen Ansprüchen hinterherhinkt, ist normal. Dennoch fuhr er auf dem Weg nach Kuurne bis knapp 40 km vor dem Ziel in der Gruppe der Favoriten. Dann war der Tank leer. Das Ziel erreichte er als 81. mit 6'31'' Rückstand.