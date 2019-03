AS Rom trennt sich von Trainer Di Francesco

Der italienische Fußball-Erstligist AS Rom hat sich nur einen Tag nach seinem Achtelfinal-Aus in der Fußball-Champions-League von Trainer Eusebio Di Francesco getrennt.

(dpa) - Einen Tag nach dem unglücklichen Achtelfinal-Aus in der Champions League hat Trainer Eusebio Di Francesco AS Rom verlassen. Dies teilte der italienische Fußball-Erstligist am Donnerstag mit. Die Römer waren am Mittwochabend durch ein 1:3 nach Verlängerung beim FC Porto ausgeschieden.

Vor einem Jahr war der Club unter Di Franceso noch bis in das Halbfinale vorgestoßen und hatte dabei auch den FC Barcelona ausgeschaltet ...