L’ancien entraîneur de Mondorf a trouvé un accord avec Strassen pour reprendre l’équipe en ce début de semaine après un nouveau revers essuyé en championnat.

Arno Bonvini reprend du service à Strassen

Le départ de Christian Lutz n'avait pas été suivi d'une décision abrupte à Strassen. Carlos Teixeira s'est installé sur le banc pour un intérim qui n'aura finalement duré qu'un match. Battu sèchement par le Racing (1-4) ce dimanche, Strassen va faire connaissance avec son nouvel entraîneur dans cette première partie de semaine.

C'est Arno Bonvini qui va s'installer sur le banc de touche. On l'avait quitté à Mondorf en avril dernier alors que le club galérait pour sauver sa peau en BGL Ligue. On retrouve le technicien de 47 ans quelques mois plus tard. Sollicité par la Jeunesse, Bonvini a choisi le projet strassenois. Un pari à hauts risques tant le club est englué dans le bas de classement sans donner aucune garantie de convalescence.

Strassen sera le quatrième club que Bonvini va diriger comme entraîneur principal après Weiler, Mondorf et Differdange.



