Die argentinische Fußball-Nationalmannschaft hat sich mit 2:1 gegen Nigeria durchgesetzt und steht bei der WM im Achtelfinale. Kroatien geht als Sieger der Gruppe D hervor.

Argentinien zittert sich ins Achtelfinale

Die argentinische Fußball-Nationalmannschaft hat sich mit 2:1 gegen Nigeria durchgesetzt und steht bei der WM im Achtelfinale. Kroatien geht als Sieger der Gruppe D hervor.

(sid) - Vize-Weltmeister Argentinien mit dem fünfmaligen Weltfußballer Lionel Messi hat den Sprung ins Achtelfinale doch noch geschafft. Die Gauchos gewannen am dritten Spieltag der Gruppe D gegen Nigeria in St. Petersburg mit 2:1.

Lionel Messi sorgte in der 14.' für das 1:0 der Südamerikaner, es war der 100. Treffer bei der Endrunde in Russland. Victor Moses (51.', Foulelfmeter) glich aus. Marcos Rojo (86.') markierte das Siegtor. In der K.-o.-Runde treffen die Argentinier am 30. Juni (16.00 Uhr MESZ) in Kasan auf Vize-Europameister Frankreich, den Sieger der Gruppe C.

Die kroatische Nationalmannschaft hat derweil den ersten Platz in der Gruppe D souverän unter Dach und Fach gebracht. Im letzten Vorrundenspiel schaffte der WM-Dritte von 1998 gegen Island ein 2:1.



Milan Badelj (53.') und Ivan Perisic (90.') schossen die Tore für die Kroaten, Gylfi Sigurdsson (76.', Foulelfmeter) glich zwischenzeitlich aus. Die Feurigen treffen im Achtelfinale am Sonntag (20 Uhr) auf Dänemark, den Zweiten der Gruppe C.

Luka Modric hat mit Kroatien die Gruppe D gewonnen. Foto: AFP