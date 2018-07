Nach dem Achtelfinalaus bei der Fußball-WM wünscht sich das argentinische Volk einen neuen Nationaltrainer. 82 Prozent wollen die Trennung von Jorge Sampaoli.

Argentinien träumt von Guardiola

(dpa) - Die argentinische Fußballnation wünscht sich Umfragen zufolge einen kompletten Neuanfang. In einer Online-Abstimmung der Zeitung „La Nacion“ sprachen sich 86 Prozent für eine Absetzung von Nationaltrainer Jorge Sampaoli aus, 87 stimmten für das Ende von Claudio Tapia als Verbandschef. „Die Leute wollen nicht, dass Sampaoli die Mannschaft weiter führt“, schrieb die Zeitung „La Capital“ aus Lionel Messis Heimatstadt Rosario. Das Blatt führte via Twitter eine Umfrage durch. Dort votierten bis Donnerstagmorgen 82 Prozent gegen Sampaoli.



Sampaoli denkt nicht an Rücktritt



Der 58-Jährige will dem Vernehmen nach seinen Posten nach dem Achtelfinalaus und den vielen Unstimmigkeiten bei der WM in Russland aber nicht freiwillig aufgeben. Medienberichten zufolge geht es dabei vor allem auch um eine Abfindung in zweistelliger Millionenhöhe. Sampaolis Vertag ist gültig bis 2022.

Als Nachfolger sei einer wie Pep Guardiola nun der Richtige, überlegten manche Blätter. Allerdings wohlwissend und auch schreibend, dass es eher ins Traumreich gehört anstatt realistische Perspektive ist, den Coach von Manchester City zu engagieren. „Verrücktes Gerücht oder mögliche Fantasie?“, fragte das Sportblatt „Olé“.