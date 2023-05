Zolver verliert den nächsten Schlüsselspieler. Zwei andere Teams nehmen US-Amerikaner unter Vertrag.

Basketball

Arantia verpflichtet Vic Heuschling

Bob HEMMEN Zolver verliert den nächsten Schlüsselspieler. Zwei andere Teams nehmen US-Amerikaner unter Vertrag.

Nach Gilles Weis (Contern) und Davide Grün (T71) verlässt auch Vic Heuschling LBBL-Absteiger Zolver. Der 27-Jährige spielt ab der kommenden Saison für Arantia. Heuschling war 2018 aus Walferdingen nach Zolver zurückgekehrt und spielte jahrelang mit dem Club in der Nationale 2, bevor dem Team im vergangenen Jahr der Aufstieg ins Oberhaus gelungen war. Heuschling und Co. schafften den Klassenerhalt in der abgelaufenen Spielzeit jedoch nicht.

Neben Fels haben auch Sparta und Contern Neuzugänge präsentiert. Die Bartringer freuen sich auf Austin Rotroff. Der 23-jährige US-Amerikaner ist 2,08 m groß und besuchte die Duquesne University.

Tyrell Sturdivant wechselt nach Contern. Foto: AB Contern

Contern hat Tyrell Sturdivant unter Vertrag genommen. Der US-Amerikaner, der hierzulande arbeitet, spielte vergangene Saison für Zweitligist Bascharage. Davor ging der mittlerweile 27-Jährige für Arantia auf Korbjagd.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.