Arantia hat einen zweiten Profispieler verpflichtet. Das Besondere: Neuzugang Duane Johnson hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Arantia stattet Profi mit Zweijahresvertrag aus

Bob HEMMEN Arantia hat einen zweiten Profispieler verpflichtet. Das Besondere: Neuzugang Duane Johnson hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Aus Mersch nach Fels. US-Amerikaner Duane Johnson spielt kommende Saison in der Total League für Arantia. Der 29-jährige Profi überzeugte in der vergangenen Spielzeit in der Nationale 2 und hatte einen großen Anteil daran, dass Black Star überraschend in die Auf- und Abstiegsgruppe einzog.

Jetzt möchte der 2,01 m große US-Amerikaner auch im Arantia-Trikot überzeugen. Dass der Verein große Stücke auf den Profi hält, wird in Johnsons Vertrag deutlich. Dieser hat bei seinem neuen Club einen Zweijahresvertrag unterschrieben, normalerweise werden Profis immer nur ein Jahr unter Kontrakt genommen. Johnson bildet zusammen mit Tyrell Sturdivant das Felser Profiduo.

Basketball: Arantia holt Sturdivant Tyrell Sturdivant spielte bereits in Luxemburg. Der 24-Jährige kehrt nun zurück und läuft für Arantia auf.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.