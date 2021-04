Basket Esch hatte sich fast schon als Sieger gewähnt. Doch die letzten anderthalb Minuten der Total-League-Partie stellten alles auf den Kopf.

Arantia siegt nach rasender Aufholjagd

Daniel WAMPACH Basket Esch hatte sich fast schon als Sieger gewähnt. Doch die letzten anderthalb Minuten der Total-League-Partie stellten alles auf den Kopf.

Am 13. Spieltag der Total League hatte Esch die Partie gegen Arantia eigentlich schon fast gewonnen. Doch dass man sich im Basketball nie sicher sein kann, zeigten die letzten anderthalb Minuten.

Mit 76:69 führten die Escher am Freitagabend in eigener Halle gegen Arantia, da waren noch 1'20'' zu spielen. Am Ende aber stand es 76:78 - plötzlich hatten die Gäste triumphiert.

Die zwölf besten Basketballer der Total League Vor dem 13. Spieltag lohnt sich ein Blick auf die Statistik: Zwölf Spieler haben sich bisher besonders hervorgetan.

Ihre US-Spieler Johnson (24 Punkte) und Sturdivant (15) zeigten sich sicher von der Freiwurflinie und verwandelten deren sechs in diesem Zeitraum. Sturdivant steuerte auch noch einen Dreipunktewurf hinzu, während die Escher keinen Korb mehr erzielten.

Es war eine enge und spannende Partie, in der Esch über weite Strecken in Führung lag, diese aber nie mehr als die besagten sieben Punkte kurz vor Schluss betrug. Für den Vorjahresmeister war es die dritte Saisonniederlage.

Heffingen kämpft gegen Amicale

Heffingen hatte in seiner Auswärtspartie mit Amicale zu kämpfen. Die Gäste spielten sich erst in der zweiten Halbzeit einen Vorsprung heraus, der aber nie vorentscheidende Maße annahm.

Als die Steinseler 44'' vor Schluss auf 83:86 verkürzten, kam noch einmal ordentlich Spannung in die Partie. Doch dies sollte zugleich der Endstand sein. Heffingen hat damit seine Negativserie von drei Niederlagen in Folge beendet, während Amicale nun seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen hat.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.