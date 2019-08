Basketballclub Arantia will auch in der kommenden Saison den Klassenerhalt in der Total League schaffen. Nun hat Fels einen zweiten Profi gefunden, der dabei helfen soll.

Arantia holt US-Amerikaner Winn

Terry Winn spielt in der kommenden Basketballsaison für Arantia. Der 2,00 m große US-Amerikaner kommt von der University of Texas Rio Grande Valley. In der vergangenen Saison erzielte der 25-Jährige durchschnittlich 12,6 Punkte, zudem holte er sich 4,7 Rebounds pro Spiel.

Arantia verpflichtet Simms Arantia hat den US-Spieler Deven Simms unter Vertrag genommen. Brian Carroll bleibt Trainer.

Winn ist der zweite Profi der Felser, zuvor hatte der Basketball-Erstligist Deven Simms verpflichtet. Zudem verstärken Jo Freimann (Etzella) und Jarn Pinto Sousa (Gréngewald) das Team.