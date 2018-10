Auch nach dem dritten Spieltag haben Racing und Amicale weiterhin eine weiße Weste. Sparta und Arantia kamen ihrerseits zum ersten Saisonsieg.

Arantia gewinnt Aufsteigerduell

(wr/LaB) - Arantia Larochette gelang am dritten Spieltag der Total League durch einen hart erkämpften Heimsieg gegen Mitaufsteiger Kordall der erste Saisonerfolg. Amicale hatte keine Probleme gegen Résidence, während sich Sparta sich bei den Musel Pikes behauptete und auch erstmals in dieser Saison das Parkett als Sieger verließ. Basket Esch musste seinerseits seine zweite Saisonniederlage hinnehmen und unterlag beim verlustpunktfreien Racing.





In Fels lag die Lokalmannschaft nach den Anfangsminuten während der gesamten Spielzeit in Führung und setzte sich nach spannenden und intensiven 40 Minuten mit 100:96 durch. Die Kordall Steelers blieben immer in Schlagdistanz. Erwähnenswert ist besonders die gute Leistung der Gäste, nachdem im dritten Viertel ihre beiden Profispieler, Pope und Bivins, ihr fünftes Foul begingen. Die ganz starken Schmit und Sascha Muepu hielten die Partie bis zum Schluss spannend. Arantia brachte den Erfolg jedoch mit letzter Kraft über die Runden.





Amicale hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, sich mit 87:55 gegen Résidence durchzusetzen. Der Titelverteidiger überzeugte durch ein starkes Kollektiv. Kein Spieler erzielte mehr als 20 Zähler. Sparta setzte sich währenddessen mit 79:73 bei den Musel Pikes durch. Dabei überragte vor allem Gray mit 33 Zählern.





Racing hat Basket Esch mit 90:73 geschlagen und bleibt damit in der höchsten Spielklasse weiterhin verlustpunktfrei. Dabei geriet die erste Halbzeit zu einer wahren Basketballdemonstration des letztjährigen Aufsteigers.

Von der ersten Sekunde an gaben die Gastgeber vor mehr als 200 Zuschauern den Ton an. Mit zwei Dreiern aus der Null-Grad-Position legte Mersch mal gleich für die Gastgeber vor. Auch danach fand Basket Esch kein Mittel gegen die gute Offensive der Hauptstädter, in deren Spiel Profispieler Morton der Dreh- und Angelpunkt war. Mit einem 18:4-Lauf unmittelbar nach der ersten Viertelpause erhöhte Racing auf 43:22 und hatte damit das Spiel bereits für sich entschieden – mit 56:36 ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel war es dann zwar vorbei mit der Racing-Gala, weil Esch besser verteidigte und die Gastgeber zu statisch agierten, aber die Wende gelang den Gästen nicht mehr. Beste Werfer für Racing waren Morton (22) und Hale (20). Für Esch trafen die Profis Rugg (22) und Hicks (15) am besten.