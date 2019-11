In den Samstagsspielen der Total League gab es einen klaren Favoritensieg sowie eine Saisonpremiere. In Esch realisierte ein Spieler Außergewöhnliches.

Arantia feiert ersten Auswärtssieg

David HEINTZ

Der Bann ist gebrochen. Am 10. Spieltag der Total League gelang Arantia im sechsten Versuch der erste Auswärtssieg im Ligabetrieb. Durch das 82:77 nach Verlängerung beim direkten Konkurrenten Amicale kann Arantia die Saisonbilanz auf fünf Siege und fünf Niederlagen ausgleichen, wodurch man im Kampf um einen Platz in der Titelgruppe weiter voll im Rennen liegt. Speelman rette Amicale mit einem Dreier zum 73:73 in die Overtime. In dieser hatte Arantia jedoch die besseren Nerven.

Einen erwarteten Heimsieg bekamen die Zuschauer in Esch beim Duell der Gegensätze zu sehen. Der ungeschlagene Tabellenführer Basket Esch kannte keine Probleme, Schlusslicht Contern mit 104:73 in die Schranken zu weisen. Beim Leader überragte einmal mehr Profi Rugg. 44 Punkte und 14 Rebounds stellen jedoch selbst für den 28-jährigen Forward Außergewöhnliches dar.

Bereits am Freitagabend feierte T71 beim 83:66 in Bartringen den inzwischen vierten Meisterschaftssieg in Serie. Auch in Heffingen setzte sich mit den Musel Pikes der Favorit durch. Beim 75:66 gelang den Moselanern im zehnten Versuch der sechste Saisonsieg. Zum Abschluss des Spieltags versucht Etzella am Sonntagnachmittag (17.15 Uhr) gegen Racing Revanche zu nehmen für die zum Saisonauftakt im Tramsschapp erlittene 68:72-Niederlage.