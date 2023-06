Der Fußball-Nationaltorhüter Luxemburgs glaubt vor dem Duell mit Edin Dzeko und Co. an seine Mannschaft.

Sport 3 Min.

Fußball

Anthony Moris lässt sich nicht ablenken

Bob HEMMEN Der Fußball-Nationaltorhüter Luxemburgs glaubt vor dem Duell mit Edin Dzeko und Co. an seine Mannschaft.

Vier Punkte nach drei Spielen. Bis auf die 0:6-Heimniederlage gegen Portugal können die Luxemburger mit dem Start in die EM-Qualifikation zufrieden sein. Drei Tage nach dem 2:0-Heimsieg gegen Liechtenstein wartet in Zenica eine schwierige Herausforderung auf das FLF-Team. Am Dienstagabend kommt es für Anthony Moris und Co. zum Duell mit Bosnien-Herzegowina um Miralem Pjanic und Edin Dzeko.

„Bosnien ist der klare Favorit. Wenn wir einen Punkt holen würden, wäre das formidabel“, sagt Nationaltrainer Luc Holtz. „Wir hätten dann eine fantastische Ausgangslage.“ Die FLF-Auswahl belegt derzeit Rang drei hinter Spitzenreiter Portugal (neun Zähler) und der Slowakei (sieben).

Luxemburg wird unterschätzt. Wir kennen die Qualitäten des Gegners, aber auch unsere eigenen. Edin Dzeko

Bosnien-Herzegowina hat am Samstag auswärts mit 0:3 gegen Portugal verloren. Zuvor kassierte die Mannschaft von Trainer Faruk Hadzibegic eine 0:2-Niederlage gegen die Slowakei. Die bislang einzigen Punkte gab es beim 3:0-Auftaktsieg gegen Island. „Wenn wir uns nach drei Spielen schon Sorgen machen, müssen wir gar nicht erst antreten“, meint Dzeko, der am 10. Juni mit Inter Mailand im Champions-League-Finale stand, das Manchester City mit 1:0 gewann.

Edin Dzeko hat mit Bosnien-Herzegowina gegen Portugal um Joao Palhinha (l.) mit 0:3 verloren. Foto: AFP

Der 37-Jährige warnt aber auch vor der FLF-Auswahl. „Luxemburg wird unterschätzt. Wir kennen die Qualitäten des Gegners, aber auch unsere eigenen. Wir spielen vor unseren Fans und sollten das tun, was von uns erwartet wird.“ Bosnien-Herzegowina hat die bisherigen sieben Duelle mit der FLF-Auswahl allesamt gewonnen. Im vergangenen Jahr erzielte Dzeko beim 1:0-Testspielsieg das einzige Tor der Begegnung. „Bosnien geht mit deutlich mehr Druck in die Partie. Diese zusätzliche Anspannung kann ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein“, so Holtz.

Arbeitsreicher Tag

Obwohl die Vorbereitung der Luxemburger durch den freiwillig gegangenen Vincent Thill und den von Holtz suspendierten Gerson Rodrigues beeinträchtigt wurde, glaubt der FLF-Trainer an seine Mannschaft. „Wir haben 22 Spieler, die eine Antwort geben können.“ Einer davon ist Torhüter Moris, der in der abgelaufenen Saison mit Union Saint-Gilloise am letzten Spieltag nur knapp den Gewinn des belgischen Meistertitels verpasste. „Mir hilft meine Erfahrung sicherlich, um solche Spiele zu bestreiten. Ich bin aber nicht der einzige erfahrene Spieler in unserem Team. Deshalb können wir selbstbewusst in die Begegnung gehen.“



Programm Am Dienstag:

20.45: Bosnien-Herzegowina – Luxemburg

20.45: Island – Portugal

20.45: Liechtenstein – Slowakei

Am Samstag wurde der Torhüter beim Heimsieg gegen Liechtenstein kaum geprüft. „Ich bevorzuge solche Spiele, dann könnte ich noch weitermachen, bis ich 50 oder 60 Jahre alt bin“, scherzt er. In Zenica rechnet Moris mit einem arbeitsreichen Tag. „Wir müssen nicht nur auf Dzeko aufpassen. Die Gefahr kann von überall kommen, deshalb schaue ich mir vor der Partie alle gegnerischen Offensivspieler an.“



Anthony Moris weiß, dass die Luxemburger nicht nur auf Edin Dzeko aufpassen müssen. Foto: Mélanie Maps/sportspress.lu

Er ist davon überzeugt, dass die Luxemburger auch ohne Thill und Rodrigues punkten können. „Ich beschäftige mich nur mit den Spielern, die hier sind. Wir wollen zeigen, dass das Team größer ist als jeder Einzelne. Das Kollektiv steht über allem. Ich bin mir sicher, dass wir das Nötige tun werden, um eine starke Leistung abzurufen.“

Die Aufgebote Bosnien-Herzegowina Tor: Kenan Piric (Larnaka/CYP), Ibrahim Sehic (Konyaspor/TUR), Nikola Vasilj (St. Pauli/D) Abwehr: Anel Ahmedhodzic (Sheffield/ENG), Adrian Leon Barisic (Osijek/CRO), Amar Dedic (Salzburg/A), Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz/A), Sead Kolasinac (Marseille/F), Hrvoje Milicevic (Larnaka/CYP), Sanjin Prcic (Strasbourg/F), Sinisa Sanicanin (Partizan Belgrad/SER) Mittelfeld: Gojko Cimirot (Liège/B), Amir Hadziahmetovic (Besiktas/TUR), Miralem Pjanic (Sharjah/UAE), Miroslav Stevanovic (Servette/CH), Benjamin Tahirovic (AS Rom/I), Dal Varesanovic (FK Sarajevo) Angriff: Nemanja Bilbija (Zrinjski Mostar), Edin Dzeko (Inter Mailand/I), Saïd Hamulic (Toulouse/F), Kenan Kodro (Fehervar/H), Luka Menalo (Dinamo Zagreb/CRO), Smail Prevljak (Eupen/B) Luxemburg Tor: Anthony Moris (Union Saint-Gilloise/B), Tiago Pereira (Mönchengladbach/D), Ralph Schon (Wiltz) Abwehr: Dirk Carlson (St. Pölten/A), Maxime Chanot (New York City FC/USA), Eldin Dzogovic (Magdeburg/D), Laurent Jans (Mannheim/D), Seid Korac (Degerfors/S), Enes Mahmutovic (ZSKA Sofia/BUL), Marvin Martins (Austria Wien/A) Mittelfeld: Leandro Barreiro (Mainz/D), Florian Bohnert (Bastia/F), Lars Gerson (Kongsvinger/N), Christopher Martins (Spartak Moskau/RUS), Mathias Olesen (1. FC Köln/D), Timothé Rupil (Mainz/D) Angriff: Yvandro Borges (Mönchengladbach/D), Alessio Curci (Mainz/D), Leon Elshan (Trier/D), David Jonathans (FC Bayern/D), Danel Sinani (Wigan/ENG), Dejvid Sinani (F91)





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.