Ce que l’on a pensé, ce que vous en pensez

Anthony Moris frustré, Leandro Barreiro impliqué

Christophe NADIN Voici le bulletin des Luxembourgeois. De 1 pour un match éblouissant à 6 pour une prestation catastrophique. Interagissez avec nous! Votez!

Mathias Olesen blessé, Vincent Thill malade, Christopher Martins et Yvandro Borges ménagés: Luc Holtz a revu ses plans pour son dernier rendez-vous de la saison. Le retour de Lars Gerson à la récupération dans une animation en 4-3-3 n’a pas été une franche réussite. Leandro Barreiro a lui vécu une drôle de soirée face aux îles Féroé. Le Luxembourg a finalement concédé le match nul (2-2).

Anthony Moris: 2

La soirée frustrante par excellence. Sa sortie dans les pieds de Meinhard Olsen vient bien à propos en début de match. Le gardien de l’Union Saint-Gilloise s’est montré décisif sur une frappe de Joannes Bjartalid (20e) puis sur une tête à bout portant de Klaemint Olsen (30e). Il intervient encore sur une tête de Rogvi Baldvinsson (71e). Entretemps il a encaissé deux buts sur lesquels il ne pouvait rien.

Maxime Chanot: 3

Le New-Yorkais a été au four et au moulin. Il écarte le danger en intervenant de la tête devant Gunnar Vatnhamar (9e) puis délivre un long service pour Gerson Rodrigues qui provoque le penalty (12e). Il a remis ça pour Danel Sinani (22e) sans la même réussite. Un petit pont plus tard, il commet sa seule mauvaise appréciation du match quand il fait faute sur Klaemint Olsen. Sans conséquence. Il a moins brillé en seconde période avant de sortir en se tenant le bas du dos. Sofiane Ikene l’a remplacé à la 75e minute et a honoré sa première sélection.

Dirk Carlson: 3

Le défenseur central a livré un premier acte presque sans fausse note. Klaemint Olsen a échappé à son marquage (30e) mais Moris a rattrapé le coup. Son intervention énergique sur Sonni Nattestad a donné lieu à un visionnage vidéo (35e) mais il n’y avait pas faute. Sobre en deuxième mi-temps, il n’a pu que constater les dégâts sur les deux buts.

Lars Gerson: 4



Nécessité fait loi. Christopher Martins et Olesen sur la touche, Lars Gerson a enfilé le costume de sentinelle. Là où l’avait vu dix minutes contre les Turcs, le trentenaire a cette fois été lancé d’entrée. Il n’a pas rayonné mais a tenté de couper au mieux les lignes visiteuses. Remplacé à la pause par Christopher Martins.





Lars Gerson a joué les pompiers de service à la récupération. Un rôle ingrat pour celui qu'on a davantage connu en défense ces dernières années. Photo: Ben Majerus

Marvin Martins: 4

Le latéral de l’Austria Vienne a retrouvé une opposition plus physique. Pas de quoi lui faire peur. Il a bien bloqué son couloir et est ressorti proprement plusieurs fois. Moins convaincant une fois que le match s’est débridé après la pause.

Leandro Barreiro: 4

Le capitaine s’est procuré une première occasion lorsqu’il place sa tête sur un centre de Sébastien Thill (8e). Plus discret jusqu’à ce jaillissement sur le centre de Mica Pinto (2-0, 49e). Il inscrit son deuxième but pour le Luxembourg. Sa tentative malheureuse de ressortir le ballon de la tête profite à Bjartalid qui inscrit le 2-1. Il touche encore le ballon sur le 2-2. Drôle de soirée.

Danel Sinani: 3

Son tir trop croisé (3e) laissait deviner une grosse envie de se montrer à nouveau décisif. Sa technique en mouvement a laissé sur place les Féroïens. Sa «spéciale» de l’intérieur du pied gauche (39e) n’est pas passée loin de la cage adverse. Sa frappe croisée aurait pu faire la différence en fin de match mais il a peut-être tardé un peu trop avant d’armer.





Mica Pinto: 4

Son centre pour Barreiro (49e) est limpide et rattrape une première période lors de laquelle la réussite l’a fui à plusieurs reprises. Sa tentative en tacle lobé aurait pu déboucher sur le but de la soirée (54e) et sa volée (84e) aurait pu donner la victoire au Luxembourg.

Sébastien Thill: 4

L’électron libre de la sélection était branché sur courant alternatif ce mardi. Pas maladroit dans le jeu de transition, il n’est jamais parvenu à se mettre en position de conclure. Remplacé par Borges à la 68e minute, il a semblé quitter la pelouse sur un goût d’inachevé.

Gerson Rodrigues: 4

L’attaquant fait sauter le verrou féroïen en provoquant un penalty qu’il transforme dans la foulée (11e). Son volume de jeu, ses changements incessants de position et sa capacité à garder un ballon monopolisent au moins deux hommes en face, mais ses approximations sont venues gâcher ce travail.

Florian Bohnert: 4



Le joueur le plus polyvalent du Luxembourg s’est retrouvé en position d’ailier droit avant de permuter. Ses appels incessants ont cassé les lignes visiteuses mais il lui a manqué la touche technique pour réussir le dernier geste. Remplacé par Maurice Deville (67e).





Florian Bohnert a misé sur sa vitesse pour perforer les lignes adverses mais il lui a souvent manqué la touche technique en bout de course. Photo: Yann Hellers

Christopher Martins: 3

Son apport a permis au Luxembourg de ressortir encore plus rapidement le ballon. Une fois rejoints au score, les Lions Rouges ont pu compter sur lui pour sonner la charge avec quelques percées malheureusement non ponctuées de succès.

Maurice Deville: 4

Pour ses premières minutes dans cette campagne, l’attaquant s’est acquitté de sa tâche défensive sans parvenir à peser dans les 16 m adverses.

Yvandro Borges: 4

L’attaquant de Mönchengladbach a proposé un condensé de ce qu’il sait faire en un peu plus de 20 minutes mais il a manqué le dernier geste.





