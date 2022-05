Anne Simon erzählt bei „And One“ welche Hürden sie überwinden muss, um ihren Traum zu verwirklichen.

Basketballpodcast

Anne Simon: „Ich mache mir viel Druck“

Bob HEMMEN Anne Simon erzählt bei „And One“ welche Hürden sie überwinden muss, um ihren Traum zu verwirklichen.

Basketballerin Anne Simon ist Luxemburgs wohl größte Hoffnungsträgerin. Die Nationalspielerin läuft seit 2019 für die University of Maine auf, wo sie eine persönliche Auszeichnung nach der anderen abräumt.

Bei „And One - De Basketpodcast“ spricht die 22-Jährige über das Leben in den USA, den Sommer in der Heimat und sportliche Ziele.

Simon will Profi werden und träumt davon, nach dem College in der WNBA, der besten Basketballliga der Welt, unterzukommen. Doch die Luxemburgerin weiß, dass das enorm schwierig wird.

Vor Simon war Ex-Nationalspieler Christopher Jones zu Gast bei „And One“. Er sprach unter anderem über die Folgen seiner Sperre.

And One - De Basketpodcast Sportjournalist Bob Hemmen unterhält sich mit Gästen aus dem nationalen Basketball.

Der Basketballpodcast erschien seit September jeden zweiten Mittwoch. Die Folge mit Anne Simon war die letzte der Saison 2021/2022.

Abonnieren Sie „And One“ auf Spotify, Apple Podcasts oder einer anderen Plattform, um nicht zu verpassen, wenn es wieder losgeht.



Hier können Sie die bisher veröffentlichten Folgen hören.



