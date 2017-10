(jot) - Angelique Kerber ist die an Position eins gesetzte Spielerin beim Tennisturnier in Kockelscheuer. Die ehemalige Weltranglistenerste sprach gegenüber den Pressevertretern über die Ausgeglichenheit an der Spitze. Keiner Spielerin gelingt es zurzeit, lange auf Position eins zu bleiben.

"Es geht sehr ausgeglichen zu. Es bedeutet eine große Chance für alle. Es stellt allerdings auch eine Herausforderung dar, mit dem Druck als Nummer eins der Welt umzugehen", so die Weltranglistenzwölfte. Mit Steffi Graf, die ihr in der Vergangenheit bereits den ein oder anderen Tipp gegeben hat, hat die Deutsche zurzeit keinen Kontakt. "Mein letzter Austausch mit Steffi Graf ist nun bereits anderthalb Jahre her. Es stellt aber definitiv etwas Besonderes da, mit Leuten zu diskutieren, die bereits oben standen und wissen, wie sich das anfühlt."



Die 29-Jährige äußerte sich auch zu Mandy Minella: "Ich habe in diesem Jahr noch im mexikanischen Monterrey gegen sie gespielt (Kerber siegte in zwei Sätzen, Anm. der Red.). Zurzeit macht sie ein bisschen Pause vom Tennis und hat einen dicken Bauch. Ich freue mich für sie und hoffe, dass sie so schnell wie möglich wieder auf die Tennistour zurückkehrt."