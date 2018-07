Anekdoten aus Ungarn: WM-Fieber und Poker

F91 bestreitet am Dienstag im ungarischen Felcsut das Rückspiel der ersten Champions-League-Qualifikationsrunde. Vor dem Duell mit MOL Vidi FC ist bereits einiges passiert.

Am Dienstagabend (20.15 Uhr) hat F91 in Felcsut die Chance, die zweite Qualifikationsrunde der Champions League zu erreichen. Nach dem 1:1 gegen MOL Vidi FC im Hinspiel stand nun eine Reise nach Ungarn an. Interessante Tage für die Düdelinger.

WM-Fieber

Wenn ein komplettes Fußballteam während des WM-Finales unterwegs ist, kann es schon mal laut werden ...