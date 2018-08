F91 bestreitet am Donnerstagabend im Kosovo das Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League. Aber bereits vor Spielbeginn mussten die Düdelinger einige Hürden überwinden.

Anekdoten aus dem Kosovo: Ohne Schuhe, mit Sirenen

Bob HEMMEN F91 bestreitet am Donnerstagabend im Kosovo das Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League. Aber bereits vor Spielbeginn mussten die Düdelinger einige Hürden überwinden.

Am Donnerstagabend (20.45 Uhr) hat F91 im kosovarischen Mitrovica die Möglichkeit, die dritte Qualifikationsrunde der Europa League zu erreichen. Nach dem 2:1-Hinspielsieg gegen KF Drita gehen die Düdelinger mit einer guten Ausgangslage ins zweite Duell, allerdings war die Reise alles andere als einfach.



Anreise



Nach der Übernachtung in Brüssel ging es für die Düdelinger am Mittwoch über Ljubljana und Skopje in den Kosovo.



Zahlreiche Verspätungen sorgten ebenso für Verärgerung wie die Passkontrollen an der mazedonischen und der kosovarischen Grenze. Die Reise begann um 9 Uhr, erst um 18.30 Uhr erreichte die Mannschaft das Hotel in Pristina.



Die Düdelinger mussten zwei Flugzeuge nehmen. Foto: Bob Hemmen

Gepäcklos



Clément Couturier hat keine Fußballschuhe dabei! Der Franzose musste am Flughafen in Skopje erfahren, dass seine Tasche in Brüssel vergessen wurde.

Ihm fehlten aber nicht nur die Schuhe, auch sämtliche Klamotten sowie Wertgegenstände blieben in Belgien. "Ich muss überlegen, ob es Sinn ergibt, ihn auflaufen zu lassen. Solch ein Vorfall stört natürlich die Konzentration, weil er sich dadurch auch am Spieltag permanent damit beschäftigt", erklärte Trainer Dino Toppmöller.



Unterstützung



Die Fahrt vom mazedonischen Flughafen bis zur Unterkunft in Pristina dauerte fast zwei Stunden. Das Team konnte sich aber glücklich schätzen, dass die Polizeieskorte dafür sorgte, mehrere Staus zu vermeiden. Auf den Straßen Kosovos wäre das Ziel ansonsten erst deutlich später erreicht worden.



Übernachtung



Die Düdelinger schlafen im Hotel International Pristina & Spa. Nicht nur die Aussicht ist schön, die Unterkunft bietet Turpel und Co. auch die nötige Ruhe vor der Partie.

Die Düdelinger haben Glück: Auch im Kosovo ist das Wetter gut. Foto: Bob Hemmen

Training

Aufgrund der späten Ankunft wurde die Trainingseinheit im Stadion in Mitrovica annulliert. Stattdessen absolvierten Schnell und Co. am Mittwochabend auf einem anderen Platz eine Einheit. Diese wurde dringend benötigt, schließlich hatten die Fußballer nach der langen Anreise schwere Beine.