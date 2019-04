Andy Schleck: "Die Emotionen waren fast zu groß"

Vor exakt zehn Jahren schrieb Andy Schleck ein Kapitel Luxemburger Sportgeschichte mit dem Sieg bei Liège-Bastogne-Liège. Jetzt blickt er im Videointerview zurück.

Vor exakt zehn Jahren schrieb Andy Schleck ein Kapitel Luxemburger Sportgeschichte. Der damals 23-Jährige triumphierte beim Radsportklassiker Liège-Bastogne-Liège und schrieb sich als erst zweiter Luxemburger, 55 Jahre nach Marcel Ernzer, in den Palmarès ein. In seinem Fahrradgeschäft in Itzig erzählt der Tour-de-France-Gewinner von 2010 von der Sternstunde. Im Interview blickt Schleck zurück.