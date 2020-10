Andreas Brehme: "Luxemburger haben starke Leistung geboten"

Vor 30 Jahren blamierte sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beinahe in der EM-Qualifikation. Weltmeister Andreas Brehme blickt auf das Duell mit Luxemburg zurück.

8. Juli 1990 in Rom: Andreas Brehme läuft im Endspiel an und verwandelt den Elfmeter gegen Argentinien zum 1:0. Deutschland wird Weltmeister. 31. Oktober 1990 in Luxemburg: Die frisch gebackenen WM-Sieger entgehen knapp einer Blamage und setzen sich nur mit 3:2 gegen Luxemburg durch. Der 59-jährige Brehme blickt im Gespräch auf diese Partie zurück und lobt die Luxemburger für die damals gezeigte Leistung.

Andreas Brehme, in der Toskana trafen sich in diesem Monat die Weltmeister von 1990 ...