Thomas Grün spricht bei "And One - De Basketpodcast" über die Erfüllung seines Traums und das Leben als Profi.

Basketballpodcast

"And One" mit Thomas Grün

Thomas Grün spricht bei "And One - De Basketpodcast" über die Erfüllung seines Traums und das Leben als Profi.

Thomas Grün wagte schon früh den Schritt in Ausland. 2011 zog es den heute 26-Jährigen nach Urspring, später spielte der Nationalspieler in Nancy und seit 2016 in Trier. In der zehnten Folge von „And One - De Basketpodcast“ spricht Grün über diese aufregende Reise, die schon fast nach einigen Monaten endete.

Außerdem erzählt der Basketballprofi, warum er mittlerweile weniger Druck verspürt und wie er mit dem Konkurrenzkampf umgeht.

Grün äußert sich zudem zur Zukunft der FLBB-Auswahl und verrät, welcher Teamkollege den besten Stil hat.

And One - De Basketpodcast Sportjournalist Bob Hemmen unterhält sich mit Gästen aus dem nationalen Basketball.

Vor dem Nationalspieler war Racing-Präsident Georges Berna zu Gast, der über die Herausforderungen des Hauptstadtclubs sprach.

Der Basketballpodcast erscheint während der kompletten Saison 2021/2022 jeden zweiten Mittwoch. Abonnieren Sie „And One“ auf Spotify, Apple Podcasts oder einer anderen Plattform. Hier können Sie alle bisher erschienenen Folgen hören.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.