Basketballpodcast

"And One" mit Magaly Meynadier

Nationalspielerin Magaly Meynadier erzählt bei "And One - de Basketpodcast" einige unterhaltsame Geschichten.

Magaly Meynadier hat sich in der deutschen Basketball-Bundesliga längst etabliert. Seit dieser Saison spielt die Luxemburgerin wieder in Saarlouis, wo ihre Profikarriere 2016 begann.

In der elften Folge von „And One - de Basketpodcast“ erzählt Meynadier, warum sie diesen Schritt damals gewagt hat, wie die Zeit in der Armee für sie war und warum sie in dieser Saison beim Übersetzen emotional sein musste.

Außerdem spricht die 30-Jährige über die Entwicklung der Nationalmannschaft und besondere Eigenschaften einiger Teamkolleginnen.

Vor Meynadier war Thomas Grün zu Gast bei „And One“. Der Trierer Profi erklärte, warum er mittlerweile weniger Druck verspürt als früher.

Der Basketballpodcast erscheint während der kompletten Saison 2021/2022 jeden zweiten Mittwoch. Abonnieren Sie „And One“ auf Spotify, Apple Podcasts oder einer anderen Plattform. Hier können Sie alle bisher erschienenen Folgen hören.

