"And One" mit Georges Berna

In der neunten Folge von "And One - De Basketpodcast" spricht Racing-Präsident Georges Berna offen über die Hürden des Hauptstadtclubs.

Der Präsidentenposten bei einem Sportclub ist mit viel Arbeit verbunden. Diese Erfahrung machte Georges Berna in den vergangenen Jahren. Der Racing-Boss investiert reichlich Zeit in den Verein.

In der neunten Episode von „And One - De Basketpodcast“ erzählt der 35-jährige Unternehmer, warum er diese Herausforderung angenommen hat. Außerdem spricht Berna über vergangene Entscheidungen, die Profiregelung, die Corona-Maßnahmen und seine persönliche Zukunft.

Der Basketballpodcast erscheint während der kompletten Saison 2021/2022 jeden zweiten Mittwoch. Abonnieren Sie „And One“ auf Spotify, Apple Podcasts oder einer anderen Plattform. Hier können Sie alle bisher erschienenen Folgen hören.

