"And One" mit Frank Muller und Tom Schumacher

In der ersten Episode von "And One - de Basketpodcast" sind die beiden Düdelinger Frank Muller und Tom Schumacher zu Gast.

Frank Muller und Tom Schumacher haben den Basketball hierzulande in der jüngeren Vergangenheit extrem geprägt. Für die erste Folge von „And One - De Basketpodcast“ sind die beiden Düdelinger somit die perfekten Gäste.

In der 46-minütigen Episode unterhalten sich die langjährigen Nationalspieler mit Sportjournalist Bob Hemmen über Angebote anderer Vereine, Gespräche in der Kabine und die Zeit nach der aktiven Karriere.

Außerdem beantworten Muller und Schumacher Fragen über den jeweils anderen. Dabei offenbaren beide einige Wissenslücken. Am Ende der Episode verraten die Basketballer zudem, welche fünf Personen sie einladen würden, um bei einer Abschiedszeremonie in Düdelingen eine Rede zu halten.

Um diese und keine andere Folge von „And One – De Basketpodcast“ zu verpassen, besuchen Sie einfach mittwochs online.wort.lu/and-one und abonnieren Sie den Podcast bei Spotify oder einem anderen Anbieter.

