In der siebten Folge von "And One - De Basketpodcast" sind Derek und Malik Wilson zu Gast. Die zwei Brüder spielen in der LBBL für Fels.

Basketballpodcast

"And One" mit Derek und Malik Wilson

Bob HEMMEN In der siebten Folge von "And One - De Basketpodcast" sind Derek und Malik Wilson zu Gast. Die zwei Brüder spielen in der LBBL für Fels.

Die Wilson-Familie ist jedem Basketballfan in Luxemburg ein Begriff. Nachdem Vater Derek Wilson hierzulande jahrelang als Profi glänzte, sind sein gleichnamiger ältester Sohn sowie dessen jüngerer Bruder Malik im Oberhaus ebenfalls zu Leistungsträgern geworden.

In der neuen Folge von „And One - De Basketpodcast“ sprechen die beiden Felser über den Saisonstart, ihre besondere Familie und die besten Brüderduos der LBBL.

Außerdem erzählen Derek und Malik Wilson, warum sie beim Training manchmal aneinandergeraten und wie das Verhältnis zu ehemaligen Ettelbrücker Teamkollegen ist.

Die große Saisonvorschau bei "And One" "And One - De Basketpodcast" ist zurück. Bob Hemmen analysiert die Liga gemeinsam mit Jenny Zeyen und Jeff Kettenmeyer.

In der ersten Episode der neuen Saison sprach LW-Redakteur Bob Hemmen mit Jenny Zeyen (Tageblatt) und Jeff Kettenmeyer (RTL) über die Stärken und Schwächen aller Erstligisten.

„And One – De Basketpodcast“ erscheint während der kompletten Saison 2021/2022 jeden zweiten Mittwoch.

Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder einer anderen Plattform. Hier können Sie alle bisher erschienenen Folgen hören.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.