Basketballpodcast

"And One" mit Cathy Donckel und Joe Greisch

In der achten Folge von "And One - De Basketpodcast" sind die Schiedsrichterin Cathy Donckel und Schiedsrichter Joe Greisch zu Gast.

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter haben es im Basketball nicht immer einfach. Um mit einigen Vorurteilen aufzuräumen, hat sich LW-Redakteur Bob Hemmen in der achten Episode von „And One - De Basketpodcast“ mit Cathy Donckel und Joe Greisch unterhalten.

Die beiden Referees erzählen im Gespräch, wie sie ihre Leidenschaft entdeckt haben und welche Voraussetzungen junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter mitbringen sollten.

Zudem verraten Donckel und Greisch, wie sie sich auf Partien vorbereiten und bei welchen Regeln Anpassungsbedarf besteht.

Vor dem Schiedsrichterduo waren die beiden Brüder Malik und Derek Wilson zu Gast bei „And One“.

Der Basketballpodcast erscheint während der kompletten Saison 2021/2022 jeden zweiten Mittwoch.

Abonnieren Sie den „And One“ auf Spotify, Apple Podcasts oder einer anderen Plattform. Hier können Sie alle bisher erschienenen Folgen hören.

