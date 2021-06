In der zweiten Episode von "And One - De Basketpodcast" ist Nationalspieler Ben Kovac zu Gast bei Sportjournalist Bob Hemmen.

"And One - De Basketpodcast" mit Ben Kovac

Ben Kovac ist seit dieser Saison Basketballprofi in den Niederladen. Bei „And One - De Basketpodcast“ spricht der 21-Jährige über das Erwachsenwerden, den Tod seiner Mutter, die Zeit in der Armee und seine persönliche Zukunft.

Kovac verstärkt Basket Esch im Titelkampf der Total League. Am Mittwoch (20 Uhr) treffen er und seine Teamkollegen zu Hause auf Contern. In der 42-minütigen Folge reagiert der Nationalspieler erstmals auf die öffentliche Kritik nach dieser Entscheidung. Zudem verrät Kovac, welches Trikot er wohl in der kommenden Saison tragen wird.

Um diese und keine andere Folge von „And One – De Basketpodcast“ zu verpassen, besuchen Sie einfach mittwochs online.wort.lu/and-one und abonnieren Sie den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder einem anderen Anbieter.



Vor Kovac waren Frank Muller und Tom Schumacher zu Gast. Im Podcast sprechen die beiden Düdelinger über Vereinstreue, Ernährung und besondere Momente auf dem Parkett. Außerdem müssen Muller und Schumacher beweisen, wie gut sie sich gegenseitig kennen.

Alle Folgen in der Übersicht

