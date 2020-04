Der luxemburgische Fußball-Nationalspieler Chris Philipps durfte sich am Dienstagabend freuen. Er fügte dem Weltklasse-Schlussmann von Real Madrid eine Niederlage zu.

An der Konsole: Philipps besiegt Toptorhüter Courtois

Am Dienstagabend kam es zu einem Duell der besonderen Art. Der luxemburgische Nationalspieler Chris Philipps traf auf den belgischen Toptorhüter Thibaut Courtois und bezwang diesen mit 2:1. Wo? An der Konsole.

Sowohl der 26-jährge Defensivspieler des SK Lommel als auch der ein Jahr ältere Torhüter von Real Madrid traten beim Spiel FIFA 2020 mit der belgischen Nationalmannschaft an.

In einer ausgeglichenen Partie ging Philipps dank eines Treffers von Michy Batshuayi (50.') in Führung. Courtois kämpfte jedoch verbissen und wurde in der 67.' dank eines Tores von Dries Mertens mit dem Ausgleich belohnt. Den Sieg bescherte Philipps Weltklassespieler Eden Hazard (84.'), der sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei Real Madrid Courtois' Teamkollege ist.

