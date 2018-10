An Bergen fehlt es nicht

Über 3.460 km bekämpfen sich die besten Radprofis bei der nächsten Tour de France. Eine Übersicht der wichtigsten Punkte und Aspekte.

Sieben Flachetappen, fünf mittelschwere Etappen, sieben Bergetappen und zwei Zeitfahren. Über 3.460 km bekämpfen sich die besten Radprofis der Welt bei der 106. Tour de France die am 6. Juli 2019 in Brüssel beginnt.

2019 müssen fünf Bergankünfte gemeistert werden: In La Planche des Belles Filles, am Col du Tourmalet, am Prat d'Albis, in Tignes und in Val Thorens – wobei die Vogesen-Ankunft an der Planche des Belles Filles im kommenden Jahr noch etwas höher liegen wird als bislang, dies wegen einer neuen Schotterpassage mit bis zu 24 Prozent Steigung.



Drei der fünf zu absolvierenden Bergankünfte (Col du Tourmalet, Tignes und Val Thorens) befinden sich in über 2 000 m Höhe ...