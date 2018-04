Am Samstagabend fand das vierte Halbfinalspiel zwischen Basket Esch und Amicale statt. Die Steinseler behaupteten sich auswärts und stehen im Finale, dort geht es gegen Etzella.

Amicale zieht ins Endspiel ein

Bob HEMMEN

Basket Esch stand am Samstagabend vor heimischer Kulisse im vierten Halbfinalspiel gegen Amicale unter Zugzwang. Die Mannschaft von Trainer Sylvain Lautié musste gewinnen, damit die Saison für die Escher noch nicht beendet ist. Am Ende setzten sich die Gäste allerdings mit 102:72 durch und stehen im Endspiel der Meisterschaft.

Die Gastgeber fanden zwar besser ins Spiel, doch noch vor dem Seitenwechsel kämpften sich McDaniel und Co. zurück. Im dritten Durchgang übernahm der Titelfavorit dann komplett die Kontrolle und führte nach drei Vierteln mit 79:59.



Im letzten Durchgang ließen die Schützlinge von Trainer Ken Diederich nichts mehr anbrennen. Die beiden US-Amerikaner McDaniel (26 Punkte) und Coleman (29 Zähler) überzeugten beim Pokalsieger.

Etzella wartet



Im Finale trifft Amicale auf Etzella, nachdem die Ettelbrücker nur drei Spiele benötigten, um sich gegen die Musel Pikes durchzusetzen. Das erste Finale findet am Sonntag um 17.15 Uhr in Ettelbrück statt.



In der Auf- und Abstiegsgruppe sind bereits alle Entscheidungen gefallen, doch die Saison ist noch nicht beendet. Am Samstagabend traf Arantia zu Hause im Derby auf Heffingen und Kordall trat gegen Racing (71:125) an. Am Sonntag kommt es noch zu den Duellen zwischen BC Mess und Contern sowie Telstar und Résidence.



Bei den Frauen fand der vorletzte Spieltag der Titelgruppe statt. Amicale setzte sich zu Hause mit 80:64 gegen Etzella durch, die Musel Pikes besiegten Contern (79:61) und Gréngewald kassierte eine deutliche Heimniederlage gegen T71 (58:87).