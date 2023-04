Zum Auftakt der Halbfinalserien kassieren Arantia und Basket Esch herbe Niederlagen. Bei den Frauen behaupten sich die Favoriten.

Basketball

Amicale und T71 gewinnen deutlich

Zum Auftakt der Halbfinalserien kassieren Arantia und Basket Esch herbe Niederlagen. Bei den Frauen behaupten sich die Favoriten.

Am Mittwochabend wurden in der Basketball-Meisterschaft die ersten Duelle der Halbfinalserien ausgetragen. Bei den Männern gewann Amicale zu Hause deutlich mit 98:59 gegen Arantia. Die Steinseler setzten sich bereits im ersten Viertel ab.

Kurz vor der Halbzeitpause musste Arantias JJ Overton das Feld verlassen, weil er disqualifiziert wurde, nachdem er auf Scott Morton losgegangen war. Ohne ihren Leistungsträger schafften die Felser kein Comeback.

Esch war vor heimischer Kulisse gegen T71 gefordert. Die Gäste erwischten den besseren Start in die Begegnung und entschieden die Partie im letzten Viertel vorzeitig. Am Ende feierten Jimmie Taylor und Co. einen 84:54-Sieg. Die zweiten Begegnungen der Best-of-three-Serien werden am Samstagabend ausgetragen.

Gréngewalds Frauen behaupteten sich mit 78:57 gegen Sparta. Zur Halbzeit führten die Hosterterinnen in der Neuauflage des Pokalendspiels mit 50:20.

Das Duell zwischen T71 und Résidence war deutlich spannender und endete mit einem knappen 82:78-Erfolg der Düdelingerinnen. Auch bei den Frauen finden die zweiten Halbfinals am Samstag statt.

