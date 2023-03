Der Coach des amtierenden Meisters der LBBL beendet seine Karriere und ist damit bereits der zweite Coach, der nach der Saison zurücktritt.

Basketball

Amicale-Trainer Etienne Louvrier hört nach der Saison auf

Bob HEMMEN Der Coach des amtierenden Meisters der LBBL beendet seine Karriere und ist damit bereits der zweite Coach, der nach der Saison zurücktritt.

Etienne Louvrier wird nächste Saison nicht mehr in Steinsel an der Seitenlinie stehen. Wie der 56-Jährige gegenüber „Le Quotidien“ erklärte, will er jedoch keine andere Herausforderung annehmen, sondern seine Trainerkarriere beenden.

Steinsel startet mit einem großen Vorteil in die Play-offs Der Titelverteidiger bezwingt T71 Düdelingen und beendet die reguläre Saison der Basketball-Meisterschaft auf Platz eins.

Der Belgier war 2017 nach Luxemburg gekommen und stand zuerst für eine Saison beim hauptstädtischen Racing in der Verantwortung. Seit 2020 ist er Amicale-Coach. Im vergangenen Jahr holte Louvrier mit Steinsel den Meistertitel, den das Team um Bob Melcher in dieser Saison verteidigen möchte. Amicale beendete die reguläre Saison auf Rang eins und trifft im Viertelfinale der Play-offs auf Contern.

Vor Louvrier hatte bereits Arantia-Trainer Christophe Ney angekündigt, dass er seinen Posten nach der aktuellen Spielzeit niederlegen wird.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.