Nur Steinsel zieht am Mittwoch vorzeitig in die nächste Runde ein. In den anderen Serien bleibt es spannend.

Basketball

Amicale steht im Halbfinale, T71 und Etzella verlieren

Am Mittwochabend fanden in der LBBL der Männer drei Viertelfinals statt. Auch ohne den verletzten Bob Melcher setzte sich Steinsel in Contern mit 105:100 durch. Im letzten Viertel kämpften sich die Gastgeber zwar zurück in die Partie, mussten sich aber dennoch geschlagen geben. Amicales Jarvis Williams glänzte mit 37 Punkten, Conterns Tyler Cartaino kam ebenfalls auf 37 Zähler.

Christophe Ney plant den letzten Coup Der Basketballtrainer hört nach dieser Saison als Arantia-Trainer auf. Gegen Etzella glaubt er noch ans Weiterkommen.

In der nächsten Runde trifft der amtierende Meister auf Arantia oder Etzella. Die Felser behaupteten sich nach der knappen Auftaktniederlage im zweiten Duell mit 90:81. JJ Overton glänzte beim Heimsieg mit 31 Zählern. Die dritte und entscheidende Partie ist am Sonntag in Ettelbrück.

Sparta erzwang gegen T71 ebenfalls ein drittes Spiel. Die Bartringer setzten sich vor heimischer Kulisse mit 103:90 durch. Neben den Profis Lavone Holland (33 Punkte) und Cameron Gregory (32) überzeugte auch Colin Braun mit 18 Zählern. Das dritte Duell findet am Samstagabend statt.

Colin Braun steuerte 18 Punkte zu Spartas Heimsieg bei. Foto: Stéphane Guillaume/LW-Archiv

Résidence empfängt Basket Esch am Donnerstagabend und muss nach der Auftaktniederlage einen Sieg einfahren, um nicht auszuscheiden.



Favoritensiege bei den Frauen

Bei den Frauen behauptete sich Résidence in Contern mit 78:70 und machte den Halbfinaleinzug perfekt. Dort treffen Amanda Cahill und Co. auf T71. Die Düdelingerinnen gewannen am Mittwochabend auch das zweite Duell gegen die Musel Pikes (81:76).

Gréngewald bezwang Basket Esch mit 94:69 und bekommt es im Halbfinale mit Amicale oder Sparta zu tun, die erst am Donnerstag (19 Uhr) zum zweiten Mal aufeinandertreffen. Die erste Begegnung hatten die Bartringerinnnen gewonnen.

