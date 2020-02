Am vergangenen Samstag spielte Steinsel mit drei Vollprofis. Nun reagiert der Verein auf die heftige Kritik.

Amicale macht Rückzieher

Bob HEMMEN Am vergangenen Samstag spielte Steinsel mit drei Vollprofis. Nun reagiert der Verein auf die heftige Kritik.

Bei Amicale werden künftig wieder nur noch zwei Profis auf dem Parkett stehen. Nachdem die Steinseler am vergangenen Samstag beim 88:73-Heimsieg gegen Telstar drei US-Amerikaner eingesetzt hatten, geriet der Basketballclub heftig in die Kritik.

Wie das LW erfuhr, traf der Vorstand am Montagabend die Entscheidung, keine drei Profis mehr aufs Feld zu schicken.



Aktuell hat sich Amicale weder von Jett Speelman, noch von Christian Kendrix oder Neuzugang Will Perry getrennt. Am zweiten Spieltag der Auf- und Abstiegsgruppe tritt Steinsel am Mittwoch (20.30 Uhr) in Fels an.