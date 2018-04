Amicale hat das erste Finalspiel der Basketball-Meisterschaft in Steinsel gewonnen. Melcher und Co. setzten sich mit 85:81 durch.

Amicale legt vor

Bob HEMMEN Amicale hat das erste Finalspiel der Basketball-Meisterschaft in Steinsel gewonnen. Melcher und Co. setzten sich mit 85:81 durch.

Im ersten Finalspiel der Best-of-Five-Serie musste Etzella zu Hause gegen Amicale eine 81:85-Niederlage hinnehmen. Die Zuschauer in Ettelbrück sahen eine spannende Partie, in der bis zum Schluss nicht feststand, welches Team das Parkett als Sieger verlassen würde. Die Gäste lagen zwar lange in Führung, doch Barden und Co. hielten dagegen.



In der Schlussphase verfehlte erst Melcher seine beiden Freiwürfe. Dann durfte McNutt an die Freiwurflinie und hätte für den Ausgleich sorgen können. Weil der erste Freiwurf des Kanadiers jedoch nicht im Korb landete, traf er die fragwürdige Entscheidung, den zweiten absichtlich daneben zu werfen, um sich den Offensivrebound zu sichern.



Doch der Ball berührte den Ring nicht, wodurch Steinsel wieder in Ballbesitz kam und nach zwei verwandelten Freiwürfen Picards auch als Sieger feststand.

Barden überzeugte im ersten Finalspiel mit 25 Punkten und 16 Rebounds, bei den Gästen war McDaniel mit 26 Zählern der Topscorer.



Das zweite von fünf möglichen Duellen findet am Mittwoch (20.30 Uhr) statt.