Amicale lässt keine Zweifel aufkommen

Meister Amicale qualifiziert sich mit einem souveränen 80:60 gegen Racing für das Halbfinale der Basketballmeisterschaft.

(LaB/dat) - In der dritten und entscheidenden Partie der Viertelfinalserie zwischen Amicale und Racing wurde am Samstagabend der vierte Halbfinalist gesucht. Amicale hatte nur in der Anfangsphase ein paar Probleme und setzte sich ganz souverän und hochverdient nach einer sehr starken Leistung mit 80:60 durch.

Die Gäste kamen zunächst deutlich besser in die Begegnung. Sechs der ersten sieben Würfe fanden ihr Ziel und der Außenseiter führte schnell mit 15:4. Es bedurfte einer Auszeit von Coach Alexandre Pires, um seine Spieler wach zu rütteln. Anschließend kamen die Hausherren ins Rollen. Eine deutlich verbesserte Verteidigungsarbeit und ein starker Melcher drehten die Partie schnell. Racing hatte nichts mehr entgegenzusetzen und erzielte im zweiten Viertel nur magere acht Zähler, während der Titelverteidiger in dieser Phase fast jeden Wurf traf. Zur Pause führte Amicale mit 43:29.

Als Steinsel nach dem Seitenwechsel, angeführt von den beiden Profispielern Early und Henry, mit einem 9:0-Lauf aus den Kabinen kam war die Entscheidung gefallen (52:29). Bei Racing schien der gegnerische Korb wie zugenagelt, mehrere eigentlich gute Würfe sprangen wieder vom Ring. Amicale baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus und als es beim Stand von 62:38 in den Schlussabschnitt ging, hatte niemand mehr Zweifel am Steinseler Halbfinaleinzug.

In der Halbfinalserie bekommt es Amicale ab kommendem Mittwoch mit Pokalsieger Etzella zu tun. Den anderen Finalteilnehmer machen Esch und Düdelingen unter sich aus.















Wiltz steigt ab, Bartringen spielt Barrage

Bei den Frauen ist in der Abstiegsgruppe eine Entscheidung gefallen. Nach dem 76:72 von Sparta gegen Wiltz bestreitet Bartringen das Barragespiel. Wiltz steigt in die Nationale 2 ab.