Amicale holt dritten Profi

Bob HEMMEN Steinsel hat einen weiteren US-Amerikaner unter Vertrag genommen. Amicale könnte in der Auf- und Abstiegsgruppe mit drei Profis auflaufen.

Amicale rüstet im Kampf um den Klassenerhalt in der Total League auf. Neben Jett Speelman und Christian Kendrix steht mit Will Perry nun ein weiterer Profi bei Steinsel unter Vertrag.

Der Aufbauspieler ist 26 Jahre alt und spielte in der vergangenen Saison in Portugal für Ovarense, wo er durchschnittlich auf 14 Punkte und knapp sechs Assists pro Spiel kam. Laut LW-Informationen könnte Steinsel in der Auf- und Abstiegsgruppe in einigen Partien mit drei Profis auflaufen. Für Amicale beginnt diese am 8. Februar mit dem Heimspiel gegen Telstar.